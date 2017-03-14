«الوعد الصادق» تعرض فيلم «نصف القمر»

عرضت مؤسسة «الوعد الصادق» بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها فيلم «نصف القمر» (فكرة وإخراج وضاح شاهين) في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

ويروي أبطال الفيلم بأسمائهم الحقيقية قصص إصاباتهم كل من موقعه، الجندي والعامل والتاجر والمدرّسة والطالب بطريقة مؤثرة ومدهشة، فرغم مساحة الألم وما أدى إلى تغيير مجرى حياتهم وما فقدوه من أعز ما يملكون إلا أنهم يتدفقون بحب لا حدود له لبلدهم.

وتخلل الحفل تكريم 47 جريحاً من الجيش العربي السوري والمدنيين كما تم تكريم عدد من الشخصيات السياسية والدينية والإعلامية والفنية البارزة.

وأكدت رئيس مجلس أمناء المؤسسة ريم سليمان على مواظبة واجتهاد المؤسسة لترقى بمسؤولياتها لأجل أن يبقى الوطن جنة لأبنائه، لافتة إلى أن أي فعل أو عمل يبقى قليلاً وصغيراً أمام التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال الجيش العربي السوري.

بدوره أشاد محمد صادق الحسيني من هيئة دعم المقاومة في لبنان بصمود سورية شعباً وقيادة في وجه أعدائها، ووصف الجيش العربي السوري بـ«معجزة القرن»، مؤكداً اقتراب نصر سورية على الإرهاب وداعميه وخروجهم منكسي الرؤوس منها، ووحدة الساحات والدم مع المقاومة لتحرير الأرض العربية.

أما مخرج الفيلم فقال: إن المشاركين بالفيلم هم أبطال حقيقيون من رجال الجيش العربي السوري والمدنيين وإن الفيلم محاولة لتوثيق قصصهم في البطولة التي هي أقوى من أي رواية وأي صورة يمكن مشاهدتها.