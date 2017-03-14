اتفاق مصالحة «محكم» يسدل الستار على قضية حي الوعر … البرازي: نراهن على «حمص 1 و2 و3».. وليس على «جنيف»

أعرب محافظ حمص طلال البرازي عن تفاؤله بإسدال الستارة على قضية حي الوعر بعد الاتفاق «المحكم» الذي تم توقيعه، أمس، لاستكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية في الحي، لأنه أول اتفاق يتم توقيعه بمفهوم «الورقة»، واعتبر أنه «اكبر هدية» لحمص.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح البرازي، أن التوقيع على الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت أسبوعاً كاملاً بمشاركة ورعاية روسية، موضحاً أنه تم التوقيع على الاتفاق من قبل الطرف السوري والطرف الروسي ومن طرف ممثلي الفصائل المسلحة.

وقال: «ما حصل هو عبارة عن حوار سوري سوري برعاية روسية لكن على الأرض السورية. هذا شيء جميل أهم من أستانا. نحن نراهن على حمص 1 وحمص 2 وحمص 3 ولا نراهن جنيف 1 جنيف 2 وجنيف 3 وجنيف 4».

وذكر أن الاتفاق ينص على خروج المسلحين غير الراغبين في المصالحة على دفعات من الحي إلى المنطقة الشمالية، وأن «المركز الروسي للمصالحة في حميميم سيتولى مسألة تأمين الوصول». وأشار إلى أنه «سيتم إخراج دفعة من المسلحين في كل أسبوع لمدة ستة أسابيع وإن كانت الأعداد أكبر أو تعرضت عملية الوصول لمشاكل لوجستية يمكن أن تمتد الفترة لإنهاء الملف كاملاً من 6 إلى 8 أسابيع»، ولافتاً إلى أن «خروج أول دفعة يمكن أن يكون السبت أو الأحد المقبلين». وتقدر تقارير صحفية عدد المسلحين الراغبين بالخروج بـ1500 مسلح.

ويتيح الاتفاق «لمن يحمل السلاح من أهالي الحي أن يستفيد من مرسوم العفو الرئاسي ويسلم السلاح ويسوي وضعه ويبقى في الحي».

وينص على «تشكيل لجنة من أهالي حي الوعر للحفاظ على مؤسسات الدولة لتبدأ هذه المؤسسات نشاطها بعد خروج الدفعة الأخيرة».

وبعد أن أوضح البرازي، أن «الأصدقاء الروس كانوا منتشرين مع السوريين بتدمر»، أضاف: «بعض الشرطة العسكرية الروسية ستقدم نوعاً من التعاون والدعم لأنه هناك عملية ترفيق فكل دفعة ستضم من 20 إلى 30 حافلة فلابد من تأمين وصولها وبالتالي سيكون في مداخل الحي إضافة إلى الشرطة السورية شرطة روسية بأعداد قليلة».

وأكد أن الاتفاق يأتي تمهيداً لعودة سلطة الدولة إلى الحي، وقال: «لا سلطة في داخل الوعر إلا لمؤسسات الدولة». كما أكد أن الأهالي الراغبين في البقاء في الحي سيبقون في منازلهم، وأنه وبعد خروج آخر دفعة من المسلحين «ستبدأ رحلة عودة المهجرين من الحي إلى الحي».