الاتحاد الأوروبي رحب بجهود تثبيت الهدنة … مكتب دي ميستورا: جولة جنيف المقبلة في 23 الحالي

| وكالات

بينما أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أن الجولة القادمة من محادثات جنيف حول تسوية الأزمة السورية ستستأنف يوم 23 آذار الحالي، رحب الاتحاد الأوروبي بجهود روسيا وتركيا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية، وأعلن أنه سيواصل دعم جنيف.

وجاء في بيان صدر عن مكتب دي ميستورا بجنيف، وفق ما نقل الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «وجه المبعوث الأممي… دعوة إلى المشاركين (في مؤتمر جنيف-4) للعودة إلى قصر الأمم في جنيف بسويسرا لمواصلة المفاوضات بين الأطراف السورية يوم 23 آذار 2017».

وأشار البيان إلى أن مدة سريان اعتماد الصحفيين في هذه الفعالية ستبدأ في 22 من الشهر الجاري وسينتهي يوم 1 نيسان، ما يعني أن دي ميستورا يخطط، على ما يبدو، لإكمال الجولة القادمة من العملية التفاوضية حتى انقضاء هذا الموعد.

وفي الإطار ذاته، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن بروكسل ترحب بجهود روسيا وتركيا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في سورية.

وفي أعقاب جلسة للمفوضية الأوروبية في ستراسبورغ، أمس، قالت موغيريني، وفق ما نقل «روسيا اليوم»: إن الاتحاد الأوروبي «سيواصل تقديم مساعدة مباشرة لمفاوضات جنيف حول سورية، عبر التوسط الدولي، بما في ذلك المناقشات حول المسائل الفنية، من أجل إنهاء الحرب في سورية وتحديد معايير السلطة الانتقالية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف».

وكانت جولة من محادثات جنيف انتهت الخميس الأول من الشهر الحالي أطلق عليها «جنيف 4»، ونجح خلالها وفد الجمهورية العربية السورية بإضافة «مكافحة الإرهاب» إلى جدول الأعمال، حيث بات على أجندة الجولة المقبلة أربع سلل للتفاوض وهي الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب.