عباس: إن لم يتحد العالم لمواجهة الإرهاب فلن يكون لنا مستقبل آمن

| وكالات

أكدت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أن الانتصارات التي تحققها سورية على صعيد محاربة الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء تشكل قاعدة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في سورية.

واعتبرت عباس في كلمة لها خلال مشاركتها في أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية التي انطلقت أمس في العاصمة الباكستانية إسلام آباد «أن هذه الرؤية هي التي تدفعنا للمشاركة بجدية عالية سواء في لقاءات جنيف أو أستانا وغيرها من مبادرات الحوار وهي التي تدفع مسار المصالحات الوطنية التي تقوم بها الحكومة السورية في الكثير من المناطق عبر إخراج الإرهابيين منها وتسوية أوضاع المسلحين وتزويد المدنيين بالخدمات الغذائية والصحية وهي تعكس بكل تأكيد حرص الحكومة على أبناء شعبنا وتجنيب المدنيين ويلات الحرب ورغبتنا في إخراج البلاد مما هي فيه بأسرع وقت ممكن».

وحذرت عباس من أنه إن لم تتحد دول العالم معاً لمواجهة الإرهاب فلن يكون لنا جميعاً مستقبل آمن، بعد أن دعت إلى تعاون دولي جدي في مواجهته الإرهاب وفق قرارات مجلس الأمن وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وبالتعاون مع الدول التي تتعرض للإرهاب.