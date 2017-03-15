مقاطعة الفصائل «الغبية» لم تؤثر على انطلاقته.. والوفد الروسي: يتقدم بشكل حاسم … الجعفري: فصل المعارضة عن الإرهابيين سيتصدر «أستانا 3».. وتركيا تعرقل نجاحه

| الوطن – وكالات

لم يؤثر «غباء» وفد «الجماعات المسلحة» بمقاطعة اجتماع «أستانا 3» على انطلاقته في العاصمة الكازاخية أمس كما هو مقرر له، وسط تأكيد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية أن «موضوع فصل المعارضة عن الإرهابيين سيتصدر المحادثات» معتبراً أن «الجانب التركي يعرقل نجاح» الاجتماع، على حين شدد الوفد الروسي على أن الاجتماع «فاعل ويتقدم نحو الأمام بشكل حاسم».

وفي اليوم الأول لـ«أستانا 3» الذي يستمر يومين أجرى وفد الجمهورية العربية السورية لقاء ثنائيا تشاورياً مع الوفد الروسي الذي يترأسه ألكسندر لافرينتييف.

وأعلن الجعفري عقب الاجتماع الذي تم مساء أمس، بحسب وكالة «سانا»، أن «الجانب التركي يعرقل نجاح أستانا ونحن ندرك أن عدم مجيء الجماعات المسلحة يصب في هذا الاتجاه وبتعليمات طبعا من المشغل التركي ومع ذلك فإن العمل السياسي يتحمل الكثير من المسؤولية ولذلك نحن ننخرط بشكل إيجابي مع الجانبين الروسي والإيراني وستستمر المباحثات غير الرسمية غدا والعمل يسير بصورة مشددة».

من جانبه، قال لافرينتييف في مؤتمر صحفي عقده فور انتهاء أعمال اليوم الأول بحسب موقع «روسيا اليوم»: إن المفاوضات التي عقدت أمس بين وفود روسيا وتركيا وإيران كانت «متوترة بقدر ملموس»، لكنه وصفها أيضاً بـ«الفعالة».

وبعدما اعتبر المسؤول الروسي أن الذرائع التي استخدمتها المعارضة لتبرير رفضها الحضور «غير مقنعة»، أكد أن ذلك «لا يقلل من أهمية مفاوضات أستانا»، وقال: إنها «فاعلة وتتقدم نحو الأمام بشكل حاسم».

وأشار إلى وجود عدد كبير من القضايا التي يجب على روسيا وإيران وتركيا حلها بصفة الدول الضامنة لتطبيق نظام وقف إطلاق النار في سورية، مؤكداً أن هناك حاجة إلى وقت كافٍ لتبني عدد من الوثائق التي يجري حالياً العمل عليها.

وأكد رئيس الوفد الروسي أن القضية ذات الأولوية التي يجري بحثها في أستانا تكمن في تعزيز نظام وقف إطلاق النار، معتبراً أنه من السابق لأوانه التحدث عن إقرار وثائق ما خلال أعمال الاجتماع في أستانا يوم الأربعاء.

وكان الجعفري صرح للصحفيين على هامش «أستانا 3»، أن «موضوع فصل المعارضة عن الإرهابيين سيتصدر محادثات أستانا 3 ولم نبحث مع روسيا توقيع أي وثيقة في أستانا»، وأضاف: «نحن لم نأت بالأساس كوفد الجمهورية العربية السورية لنلتقي وفد الفصائل المسلحة.. أتينا لنلتقي بضامنين هما إيران وروسيا».

وفي وقت لاحق مساء أمس نقلت «سانا» عن الجعفري قوله: أجرينا جلسة استكشافية تشاورية جديدة مع الوفد الإيراني حول كل القضايا المتصلة بالتحضيرات لإنجاح هذه الجولة من مسار أستانا».

وبحسب تقارير إعلامية تلفزيونية عقد اجتماع ثنائي تشاوري بين الوفدين الروسي والإيراني، وكذلك اجتماع تشاوري بين الوفدين الروسي والتركي واجتماع آخر ضم الوفد الإيراني مع وفد الأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أكد وصول الوفد الأميركي ويضم سفير الولايات المتحدة في كازاخستان، جورج كرول و«مسؤولاً من واشنطن»، ووفدي تركيا وإيران اللذين يضمان نائبي وزيري خارجيتي البلدين.

من جانبه أعرب المعارض منذر خدام في تصريح لـ«الوطن»، عن اعتقاده، بأن غياب وفد الجماعات المسلحة لن يؤثر على الاجتماع. وقال في رده على سؤال حول سبب المقاطعة: إنه «غباء». وأضاف: «اعتقدت أنها بغيابها ربما تضغط على الروس أو على النظام لوقف محاربة حليفتهم (جبهة) النصرة».

وبحسب تقارير إعلامية فإن اليوم الثاني من اجتماع «أستانا 3» سيتم خلاله عقد لقاء بين وفود الدول الضامنة.