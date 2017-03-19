القناة العاشرة تعترف بإسقاط سورية طائرات إسرائيلية

| الوطن – وكالات

ذكر أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية في سورية خالد عبد المجيد أن القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أقرت أمس بسقوط طائرة من طائراتها بوسائط الدفاع الجوي السوري أثناء العدوان الأخير على موقع عسكري في ريف حمص الشرقي.

وكان بيان للجيش أكد أن 4 طائرات إسرائيلية استهدفت الجمعة موقعاً عسكرياً على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، فتصدت لها الدفاعات الجوية وأسقطت إحدى الطائرات داخل الأراضي المحتلة.

وقال عبد المجيد عبر صفحته على «فيسبوك»: إن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ذكرت في تقرير لها أن سورية لم تكتف بمحاولة الاعتراض بل أطلقت صاروخ سكود إلى العمق الإسرائيلي، واعترضه صاروخ حيتس، وهو لا يطلق إلا ضد صواريخ أرض أرض.