تقدم شرقي العاصمة.. وقتل 130 داعشياً في دير الزور … كيلو متر واحد تفصل الجيش عن دير حافر شرقي حلب

| الوطن – وكالات

واصل الجيش العربي السوري توسيع نطاق سيطرته بريف حلب الشرقي على حساب تنظيم داعش الإرهابي، بموازاة إطلاقه عملية عسكرية جديدة في غوطة دمشق الشرقية وتقدمه في عمليته في أحياء شرقي العاصمة، ومدينة دير الزور التي قضى فيها على أكثر من 130 إرهابياً من التنظيم.

وبسط الجيش سيطرته أمس على قرى أحمدية وأم تينة وأم المري وتلتها الحيوية مقترباً إلى مسافة أقل من 3 كيلو متر من دير حافر من جهتي الشمال الغربي والجنوب الغربي بعدما ضيقت على التنظيم الخناق من طرف الشمال قبلاً، بحسب قول مصدر ميداني لـ«الوطن».

وأضاف المصدر: إن الجيش استعاد قرى الكرين والحزازة والعاصمية قبل أن يواصل مسيره نحو بلدات أم زليلة شرقية وأم زليلة غربية وزبيدة وخساف والمبعوجة إلى الشرق منها وجنوب غرب دير حافر محكماً سيطرته عليها وعلى تلتي أيوب وأحمر وملحقاً خسائر بشرية قدرها المصدر بأكثر من 30 قتيلاً و50 جريحاً في صفوف التنظيم الذي أرغم على الانسحاب إلى عمق الريف الجنوبي لدير حافر.

وفي وقت لاحق أمس ذكر نشطاء على فيسبوك أن المسافة التي تفصل الجيش عن دير حافر باتت كيلو متراً واحداً فقط.

إلى ريف دمشق، أكد مصدر ميداني، أن الجيش العربي السوري وبعد سلسلة القذائف التي سقطت على العاصمة أطلق أمس عملية جديدة ضد جبهة النصرة الإرهابية وحلفائها من ميليشيات مسلحة في غوطة دمشق الشرقية انطلاقاً من المناطق القريبة من سجن عدرا المركزي، مبيناً أن العملية انطلقت من جهة مشفى ابن سينا باتجاه منطقة الريحان المجاورة لمدينة دوما وأسفرت عن تقدم الجيش قرابة 200 متر وصولاً إلى مبنى الفارابي إلا أن هجوماً معاكساً شديداً دفعه للتراجع.

وليس بعيداً عن هذا المحور وبحسب نشطاء على «فيسبوك»، فإن الجيش استطاع أمس إحكام قبضته على شارع الحافظ ومعمل الألبان الملاصقين لحي تشرين ومقر المحكمة الشرعية ومقر اللواء الأول شرق المجمع التربوي في القابون على الأطراف الشرقية للعاصمة، موضحين أن الجيش استهدف تحصينات «النصرة» بصواريخ أرض أرض، على حين بين نشطاء آخرون أن «عدة قذائف هاون سقطت على محيط ضاحية الأسد بريف دمشق من دون وقوع إصابات».

وأفاد نشطاء آخرون بقطع طريق حرستا من قبل الجيش العربي السوري «للحفاظ على سلامة المدنيين، وذلك بسبب الاشتباكات المستمرة في حي القابون المتاخم للطريق»، مبينين أن الحالة تكررت عدة مرات أمس.

إلى دير الزور نقلت «سانا» عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على موقعين في منطقة المعامل وأحبطت هجوم مجموعات من داعش على اتجاه الفوج 137 على الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة بعد اشتباكات عنيفة قضت خلالها على أكثر من 130 إرهابياً.