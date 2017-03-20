الجعفري: سنذهب إلى «جنيف 5» ولن نبدأ من الصفر

كشف رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات أستانا وجنيف ومندوب سورية الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن وفده سيذهب إلى الجولة الخامسة من جنيف «لكن لن نبدأ من الصفر، لأن الجولة السابقة أنتجت جدول أعمال يتضمن 4 سلل وتفرعاتها».

وتابع الجعفري في لقاء مع «الفضائية السورية» أمس: «الأوراق التي سندرسها في «جنيف 5» هي التي أقررناها في «جنيف 4» وهي سلة الحكم والعملية الدستورية والانتخابات ومكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة، لكن لكل منها 30 ألف تفرع وسيكون هناك بحر من النقاشات حول السلات الأربع وتفرعاتها».

وكشف الجعفري أن روسيا قدمت 4 أوراق عمل خلال محادثات «أستانا 3» التي اختتمت في 15 الجاري «تعكس مدى جدية الاهتمام الروسي لإيجاد تسوية سياسية لما يجري في سورية من خلال الالتزام وإنجاح ما يسمى بنظام وقف الأعمال القتالية».

وبين أن من هذه الأوراق «ورقة عمل حول نزع الألغام من المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي في تدمر وورقة حول إنشاء لجنة تبادل المخطوفين والموقوفين وورقة لإنشاء لجنة دستورية إضافة إلى ورقة مطروحة منذ «أستانا2» هي اتفاق بروتوكول لرصد خروقات اتفاق وقف الأعمال القتالية»، وأضاف: «هذه الأوراق لم تشبع بحثاً واتفقنا مع الجانب الروسي على متابعة النقاش حولها».