في تصريح لوسائل إعلام روسية.. الرئيس الأسد: مستعدون لمناقشة أي شيء بما في ذلك الدستور

| وكالات

أكد الرئيس بشار الأسد «أننا مستعدون لمناقشة أي شيء بما في ذلك الدستور» لكنه تساءل: كيف يمكننا أن نبدأ شيئاً ملموساً إذا لم يكن هناك شريك؟

وأشار الرئيس الأسد في تصريح لوسائل إعلام روسية نشرت نصه وكالة «سانا» إلى أن الدعم الروسي بوساطة الغارات الجوية كان كافيا كي يتقدم الجيش السوري على مختلف الجبهات وبشكل أساسي في حلب وتدمر.

وشدد الرئيس الأسد على أن «الدفاع عن حدودنا حق لنا وواجب علينا»، وذلك في رده على سؤال إن كانت سورية ستستمر في حماية حدودها والدفاع عنها باستخدام أنظمة الدفاع الصاروخي بعد تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وفيما يلي النص الكامل للتصريح:

سيادة الرئيس، هل أنتم على اطلاع على المقترح الروسي بتشكيل لجنة تبحث في وضع دستور جديد؟ وما رأيكم في ذلك المقترح؟

أعتقد أن ممثلنا في الأمم المتحدة، السيد الجعفري، أعلن أمس دعمنا للمبادرات الروسية المختلفة، وليس هذه المبادرة وحسب، كعناوين. والآن نناقش التفاصيل مع الروس. المشكلة، كما تعرفون، هي أننا ذهبنا إلى أستانا مؤخراً، لكن الوفد الآخر، وفد المسلحين لم ينضم إلى الاجتماع، أي أنهم لم يذهبوا إلى أستانا. ونعتقد جميعاً أن هذا حدث بسبب التأثير السلبي للأتراك. وبالتالي، كيف يمكننا أن نبدأ شيئاً ملموساً إذا لم يكن هناك شريك؟ ولذلك قلنا إننا مستعدون لمناقشة أي شيء، بما في ذلك الدستور، لكن ينبغي أن نرى من سيذهب إلى جنيف، وإذا كانوا سيناقشون نفس الورقة أم لا. لكن بالنسبة لنا كحكومة فإن موقفنا واضح جداً، وهو أننا مستعدون لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، لكننا نؤيد الفكرة كعناوين رئيسية بالطبع.

سيادة الرئيس، هناك تقارير تقول: إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط للشروع في عملية في الرقة مطلع نيسان. هل لديكم تأكيد أن ذلك سيحدث؟ وإذا حررت الرقة، فهل ستكون تحت سيطرة دمشق، أم أن هناك اتفاقيات أخرى في هذا الصدد؟ وهل تعتبرون وجود القوات الأميركية في سورية قانونياً؟

إن أي عملية عسكرية في سورية دون موافقة الحكومة السورية هي غير قانونية، وقد قلت إن وجود أي قوات على الأراضي السورية يعد غزواً.. سواء كان لتحرير الرقة أو أي مكان آخر، هذا أولاً. ثانياً جميعنا يعلم أن التحالف لم يكن جاداً على الإطلاق في محاربة داعش أو الإرهابيين. ولذلك علينا أن نفكر بالنوايا الحقيقية الكامنة وراء الخطة برمتها، إذا كان هناك خطة لتحرير الرقة. تحريرها من داعش… وإعطاؤها لمن؟ إن خطتهم ليست محاربة الإرهابيين ولا مساعدة الحكومة السورية.. وليست وحدة سورية ولا سيادة سورية. بل تهدف إلى شيء آخر غير هذه العوامل التي ذكرتها. لكن كل ما لدينا حتى هذه اللحظة مجرد معلومات، وليس هناك وقائع ملموسة في هذا الصدد.

سيادة الرئيس، على حد علمنا، فإن الجيش السوري يبذل قصارى جهده في محاربة الإرهاب. محاربتكم للإرهاب جيدة، لكن الحرب لم تنته. ولذلك أردت أن أعرف ما إذا كانت دمشق ستطلب من القوات الجوية الروسية زيادة وجودها في دمشق، وهل ستطلبون من روسيا أن تبدأ عمليات للقوات البرية الروسية في سورية؟

في الواقع، إذا تحدثت عن العلاقة بين الحكومتين السورية والروسية.. فإن هذه العلاقة تعود في تاريخها إلى عقود.. وبالتالي فإنهم يعرفون تفاصيل سورية. وبعد الحرب.. باتوا يعرفون المزيد من التفاصيل حول ما يحدث. وبخصوص محاربة الإرهاب.. فقد ناقشنا بالتفصيل متطلبات دعم الجيش السوري. في هذه المرحلة.. كان الدعم الروسي بوساطة الغارات الجوية كافياً كي يتقدم الجيش السوري على مختلف الجبهات وبشكل أساسي في حلب وتدمر كما تعرفون. أنا متأكد أنه إذا شعرنا معاً «أعني المسؤولين السوريين والروس والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين» بأننا بحاجة للمزيد من الدعم لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين.. فإنهم سيفعلون ذلك. لكن حتى هذه اللحظة.. فإن مستوى الدعم جيد وكافٍ.

هل لكم أن تقيموا مشاركة القوات الروسية.. الجيش الروسي.. في تحرير تدمر ونزع الألغام منها؟ وقد يكون بوسعكم أن تخبرونا عن مستوى الدمار في تدمر خلال الشهر الماضي.. وقد يكون لدى حكومتكم خطة ما لإعادة بناء وترميم هذه المدينة العريقة.

بالطبع.. فالمدينة ليست تراثاً سورياً وحسب.. بل هي تراث عالمي. وأعتقد أن على العالم برمته أن يشعر بالقلق حيال تدمير تدمر. بالطبع.. فإن بعض الدمار يمكن ترميمه وإصلاحه. نحن نجري تقييماً الآن.. لأنه كما تعرفون إذا تحولت الحجارة إلى ركام فقد يكون من الصعب على أي كان ترميم هذا التراث. لكن إذا كانت الحجارة آمنة وسليمة يمكن فعل ذلك. منذ حررنا تدمر في المرة الأولى.. قال الرئيس بوتين نفسه.. عندما تحدث إلي وهنأني بتحرير تدمر السنة الماضية.. إن روسيا كانت مهتمة جداً بترميم تدمر. كما تعرفون.. فإن داعش عاد إليها.. وتم تحريرها مرة أخرى. لكن الآن هناك دمار أكبر.. ولذلك علينا إعادة تقييم الوضع لنرى ما نستطيع فعله. لكن في رأيي فإن الأمر لا يقتصر على سورية وروسيا.. بل ينبغي لليونيسكو أن تشارك فيه.. لأن الأمر يتعلق بالمؤسسات الأخرى والدول الأخرى التي تزعم دائماً أنها قلقة على التراث الإنساني والثقافة الإنسانية وما إلى ذلك.

وماذا عن مشاركة الجيش الروسي في عملية التحرير.. هل لكم أن تقيموها؟

إننا لا نتحدث عن الأمور العسكرية.. لكن كان هناك دعم مهم على الأرض.. لكن لا يمكنني أن أخبرك تفاصيل ذلك الدعم.

سيادة الرئيس.. هل ستستمرون في حماية الحدود السورية والدفاع عنها باستخدام أنظمة الدفاع الصاروخي بعد تهديد أفيغدور ليبرمان.. وكيف يمكن للدبلوماسية الدولية.. ربما الدبلوماسية الروسية.. أن تساعد في منع الصراع بين إسرائيل وسورية؟

إن الدفاع عن حدودنا حق لنا.. وواجب علينا.. وليس فقط حقاً لنا. إذا لم نفعل ذلك كمسؤولين عندما نستطيع فعله فينبغي أن يلومنا الشعب السوري وأن يحملنا المسؤولية عن ذلك. وبالتالي.. لسنا بحاجة لطرح هذا السؤال على أنفسنا.. سواء كان هناك تصريحات من مسؤولين إسرائيليين أم لا. إننا لا نبني سياستنا وقراراتنا على تصريحاتهم. مرة أخرى.. هذا حقنا وواجبنا.. كما سمعنا هذا الصباح.. فإن وزارة الخارجية الروسية طلبت السفير الإسرائيلي إلى الوزارة لمناقشة الانتهاك الإسرائيلي للسيادة السورية. إذن.. أعتقد أنه يمكن لروسيا أن تلعب دوراً مهماً في هذا الصدد. وسياسة روسيا برمتها تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وبالتالي.. يمكنهم مناقشة القضايا نفسها مع الإسرائيليين طبقاً لهذه المعايير.. كما يمكنهم لعب دور لمنع إسرائيل من مهاجمة سورية مرة أخرى في المستقبل.

ذكرت مجموعات سيئة السمعة مثل الخوذ البيضاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً أن الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت خمسين مدنياً في مسجد قرب حلب. وزارة الدفاع الأميركية قالت: إنهم كانوا موجودين في المنطقة.. لكن لا علاقة لهم بتدمير المسجد. في الماضي.. كانت واشنطن تصنف هاتين المجموعتين على أنهما مصدران موثوقان عندما كانتا تنتقدان دمشق.. أما الآن فإنها صامتة حيال هذا الأمر. هل نرى هنا حالة من المعايير المزدوجة؟

السياسة الأميركية تقوم على العديد من المعايير.. وليس فقط على معايير مزدوجة. لديهم ربما عشرة معايير. لأنهم لا يبنون سياستهم على القيم أو على القانون الدولي.. بل يبنونها على رؤيتهم ومصالحهم الخاصة وفي بعض الحالات على التوازن بين مختلف مجموعات الضغط والقوى داخل المؤسسات الأميركية. جميعنا نعرف ذلك. وبالتالي فإننا لا نتحدث عن المعايير المزدوجة.. فهذا أمر طبيعي جداً بالنسبة للولايات المتحدة. على سبيل المثال.. فإن هجومهم.. أو غاراتهم على داعش في الموصل بالعراق كانت أمراً جيداً.. أو دعنا نقل إيجابياً.. في حين إن الغارة نفسها عندما تشنها الطائرات السورية والروسية أو القوات البرية على الأرض لتحرير سكان حلب تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان طبقاً لخطابهم السياسي. هذا طبيعي بالنسبة للسياسة الأميركية وللغرب بوجه عام.. وليس فقط بالنسبة للأميركيين. الخوذ البيضاء جزء من القاعدة. إنهم أعضاء في القاعدة.. وهذا مثبت على الانترنت.. حيث ترى الأشخاص أنفسهم يقتلون أو يعدمون أو يحتفلون فوق الجثث.. وفي الوقت نفسه فهم أبطال إنسانيون.. والآن حصلوا على جائزة الأوسكار كما تعرف. هذا أمر متوقع من الأميركيين.. وعلينا أن نتجاهل روايتهم.. جمهورهم نفسه لم يعد يصدق روايتهم. إنهم لا يعرفون الحقيقة حتى الآن. الرأي العام في الغرب بشكل عام يعرف أن هناك كذبة.. لكنه لا يعرف ما الحقيقة.. ولذلك فإن لديه مشكلة مع قناة آر. تي على سبيل المثال. هذا هو السبب.