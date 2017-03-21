فاسيلييف خلال لقائه عباس: نرغب بالإسراع في تحقيق السلام في سورية

| سامر ضاحي

شدد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي فلاديمير فاسيلييف على رغبة بلاده بالإسراع في عملية تحقيق السلام في سورية».

واستقبلت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أمس الوفد البرلماني الروسي الأوروبي المشترك برئاسة فاسيلييف، والذي نقل دعوة رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فالودين لعباس لزيارة موسكو، وقبلت عباس الدعوة مشيرة إلى إمكانية أن تتم الزيارة في 11 نيسان المقبل.

واعتبرت عباس أن «الدور الذي تقوم به روسيا قيادة وحكومة وشعباً من خلال القوات المنتشرة على الساحة السورية هو دور أخلاقي وإنساني».

وإضافة إلى اللقاء السابق، عقد لقاء آخر أمس في مجلس الشعب بين لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما برئاسة ليونيد سلوتسكي وبمشاركة سبعة نواب روس، ولجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب برئاسة بطرس مرجانة، وجرى خلاله بحث المقترحات الروسية المتعلقة بمساري أستانا وجنيف.