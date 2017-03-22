وفد الجمهورية العربية السورية يصل اليوم ولا تغيير عليه .. جميع أطراف الجولة السابقة ستشارك في «جنيف 5».. ودي ميستورا يكثف مشاوراته الدولية

| الوطن- وكالات

يصل وفد الجمهورية العربية السورية اليوم إلى جنيف للمشاركة في جولة «جنيف 5» من المباحثات السورية السورية، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن كل الأطراف التي شاركت في الجولة السابقة ستشارك في الجولة الجديدة التي ستبدأ غداً الخميس، في وقت يكثف فيه المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا مشاوراته الدولية في إطار التحضيرات التي يقوم بها لعقد «جنيف 5».

وعلمت «الوطن»، أن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري من المقرر أن يتوجه إلى جنيف فجر اليوم الأربعاء على أن يصلها في اليوم نفسه للمشاركة في «جنيف5». وبحسب معلومات «الوطن» فإنه لا يوجد أي تغيير على أعضاء وفد الجمهورية العربية السورية الذي شارك في «جنيف 4».

وأكد الجعفري خلال حوار مع قناة «الإخبارية السورية» أول من أمس عزم وفد الجمهورية العربية السورية الذهاب إلى الجولة الخامسة من جنيف والعمل حسب جدول الأعمال الذي أنتجته الجولة الرابعة.

واختتمت في الثالث من آذار الجاري بجنيف محادثات الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود من «المعارضات» في حين تحددت الجولة القادمة من محادثات جنيف في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

واستمرت الجولة الرابعة ثمانية أيام جرى خلالها الاتفاق على جدول أعمال مكون من أربع سلال يتم بحثها بالتوازي وهي: الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب، وذلك خلال الجولة المقبلة من جنيف.

على خط مواز، قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي للصحفيين بحسب وكالة «سانا» للأنباء: إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لفت إلى أن «كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من الحوار السوري أكدوا مشاركتهم».

وأوضحت فيلوتشي، أن رمزي عز الدين رمزي مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيتولى مهمة افتتاح الجولة الخامسة في جنيف. وقالت: إن «دي ميستورا يزور عدة عواصم وسيكون في الساعات الـ48 القادمة في موسكو وأنقرة»، مشيرة إلى أن دي ميستورا سيعود إلى جنيف يوم الجمعة المقبل.

وذكرت فيلوتشي بحسب الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن رمزي سيبدأ فعاليات «جنيف 5» بعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة. وأكدت أن جدول الأعمال ما زال محدداً ببنود القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، موضحة: «سيتم تركيز الاهتمام على مسائل الإدارة والمسائل الدستورية والانتخابات ومحاربة الإرهاب والأمن وإجراءات بناء الثقة».

كما تلت الدبلوماسية بياناً باسم دي ميستورا دعا فيه المشاركين إلى القيام بالتحضيرات اللازمة قبل الجولة الخامسة، لكي يكونوا مستعدين للمشاركة بنشاط في بحث كل المسارات المدرجة على جدول الأعمال (الإدارة والدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب) بصورة متزامنة.

كما ينوي المبعوث الأممي وفق «روسيا اليوم» إشراك النساء السوريات اللواتي يعقد لقاءات معهن على هامش مفاوضات جنيف، في الحوار. وسيقوم دي ميستورا بحسب القناة بزيارة قصيرة إلى عمان أثناء المفاوضات ليبلغ الزعماء العرب الذين سيشاركون بالقمة العربية في الأردن بنتائج التفاوض. وفي النصف الأول من الشهر المقبل سيقدم دي ميستورا تقريراً حول نتائج المفاوضات لمجلس الأمن الدولي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن أن دي ميستورا سيزور موسكو يوم الـ22 من آذار الجاري ليجري مباحثات في وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيلتقيه أيضاً.

وفي موسكو اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن مشاركة وفد «المجموعات المسلحة» في محادثات جنيف المقبلة «تبعث الأمل في تسوية سريعة للأزمة في سورية». وأوضح كوساتشيف خلال دائرة تلفزيونية مغلقة بين موسكو وباريس حول طاولة مستديرة أن «رفض المعارضة المسلحة المجيء مؤخراً إلى أستانا واستعدادها للحضور إلى جنيف يساعد في استئناف المحادثات بعد غد بكامل النصاب لجميع المشاركين المحتملين».

في الأثناء قال عضو وفد «منصة الرياض» إلى محادثات جنيف، فاتح حسون، بحسب وكالة «سمارت» المعارضة للأنباء: لا تغييرات طرأت على الوفد الذي سيحضر الجولة الخامسة من المحادثات، والذي يترأسه نصر الحريري.

وسبق أن نظمت أربع جولات من مباحثات جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة منذ العام 2016 لكن من دون التوصل إلى حل للأزمة السورية التي دخلت عامها السابع.

وشارك في «جنيف 4» ممثلون عن منصتي «موسكو» و»القاهرة» للمعارضة، والذين سعى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، إلى دمجهم مع وفد «منصة الرياض» في وفد واحد إلا أن ذلك لم يتحقق، نظراً لاختلاف وجهات النظر حول عدة مسائل.