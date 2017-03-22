خدام وحسين: الهجوم على دمشق لن يؤثر على جنيف

أكد المعارض منذر خدام أن جبهة النصرة ومن خلال الهجوم الذي تشنه على دمشق «تحاول أن تذكر بوجودها بعد هزائمها في حلب وريف حماة الشمالي الشرقي»، وذلك بعد تعليقه على هجوم المسلحين على العاصمة انطلاقاً من المناطق التي يسيطرون عليها في شرق دمشق بالقول: «ربما يستعدون لركوب الباصات الخضر».

وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب خدام عن اعتقاده بأن هجوم أمس وما سبقه من هجوم يوم الأحد «لن يؤثر» على مباحثات جنيف، وأضاف: «في كل معارك سورية كان العامل الخارجي حاضرا، وليس غريبا أن تكون بعض الدول الداعمة للنصرة مثل قطر تريد تعقيد المفاوضات في جنيف».

من جانبه اعتبر رئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين في صفحته على «فيسبوك»: أن «ما يجري الآن لن يكون له أي أهمية إطلاقاً على الصعيد السياسي، فكل ما سينجم عنه هو تعطيل عمل الناس في المناطق التي تستهدفها المجموعات الجهادية، وازدياد كمية الأضرار البشرية والمادية».