وفد سورية برئاسة الجعفري يصل اليوم … جميع أطراف الجولة السابقة ستشارك في «جنيف 5»

| الوطن – وكالات

يصل وفد الجمهورية العربية السورية اليوم إلى جنيف للمشاركة في جولة خامسة من المباحثات السورية السورية، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن كافة الأطراف التي شاركت في الجولة السابقة ستشارك في الجولة الجديدة التي تبدأ غدا الخميس.

وعلمت «الوطن»، أن وفد سورية برئاسة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري من المقرر أن يصل اليوم إلى المدينة السويسرية، وأنه لا يوجد أي تغيير على أعضاء الوفد الذي شارك في «جنيف4» التي اختتمت في الثالث من الشهر الجاري وجرى خلالها الاتفاق على جدول أعمال مكون من أربع سلال يتم بحثها بالتوازي خلال الجولة المقبلة وهي: الحكم، الدستور، الانتخابات، مكافحة الإرهاب.

في الأثناء، قالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي للصحفيين بحسب وكالة «سانا»: إن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا لفت إلى أن «كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من الحوار السوري أكدوا مشاركتهم»، وأوضحت أن رمزي عز الدين رمزي مساعد دي ميستورا سيتولى مهمة افتتاح الجولة الخامسة في جنيف، وقالت: إن «دي ميستورا يزور عدة عواصم وسيكون في الساعات الـ48 القادمة في موسكو وأنقرة»، مشيرة إلى أن دي ميستورا سيعود إلى جنيف الجمعة المقبل.

وينوي دي ميستورا وفق «روسيا اليوم» إشراك النساء السوريات اللواتي يعقد لقاءات معهن على هامش مفاوضات جنيف، في الحوار. وكان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن أن دي ميستورا سيزور موسكو اليوم الأربعاء.

وفي موسكو اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف أن مشاركة وفد «المجموعات المسلحة» في محادثات جنيف المقبلة «تبعث الأمل في تسوية سريعة للازمة في سورية».

في الأثناء، قال عضو وفد «منصة الرياض» المعارضة، فاتح حسون، بحسب مواقع معارضة: إنه لا تغييرات طرأت على الوفد الذي سيحضر الجولة الخامسة والذي يترأسه نصر الحريري.

وشارك في «جنيف 4» ممثلون عن منصتي «موسكو» و«القاهرة» للمعارضة، وذكر رئيس منصة موسكو قدري جميل في صفحته على فيسبوك، أن وفد المنصة سيغادر إلى جنيف من بيروت اليوم الأربعاء ويضم: مهند دليقان، سامي بيتنجانة، عباس حبيب، عروب المصري، عشتار محمود.

على خط مواز، أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية لا يزال قائماً رغم محاولات نسفه.