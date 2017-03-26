البرازي: إخراج الدفعة الثانية من مسلحي الوعر غداً … إطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى «الذيابية»

بدأت أمس المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رحلة عودة الأهالي إلى منطقة الذيابية بريف دمشق الجنوبي، على حين تم تحديد غد الإثنين كموعد لإخراج الدفعة الثانية من مسلحي حي الوعر غير الراغبين بالمصالحة وذويهم.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال محافظ حمص طلال البرازي: «كان هناك اجتماع أمس ضم ممثلين عن الحكومة ووفد من الأصدقاء الروس ولجنة ممثلي حي الوعر وتم الاتفاق على تحديد يوم الإثنين كموعد مناسب لخروج الدفعة الثانية».

وبموجب اتفاق مصالحة تم توقيعه في 13 الشهر الجاري وتضمن خروج المسلحين على 6 دفعات على مدار ستة أسابيع، خرجت في 18 الجاري والذي صادف يوم السبت الماضي الدفعة الأولى، وكان يتوقع أن تخرج الثانية يوم أمس السبت.

وفي السياق قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية محمد العمري لـ«الوطن» إن المرحلة الثالثة من مشروع رحلة العودة إلى الذيابية يتوقع أن تشهد عودة ما لا يقل عن ألفي عائلة، مؤكداً أن الوزارة بصدد وضع اللمسات النهائية تمهيداً لإطلاق مشروع عودة أهالي السبينة.