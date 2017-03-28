روحاني في موسكو.. ولافروف يدعو واشنطن وأنقرة لتشكيل جبهة ضد الإرهاب بالتنسيق مع دمشق

| وكالات

على حين أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن لبلاده وموسكو رؤية مشتركة حول الإرهاب في المنطقة، طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كل الأطراف التي تقاتل الإرهاب في سورية بتشكيل جبهة موحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وبحسب وكالة «سانا» للأنباء، قال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو في موسكو أمس: «إننا مقتنعون بأن اهتمامنا المشترك يجب أن يكون لمحاربة الإرهاب ضمن جبهة موحدة التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل عام ونصف العام».

وأضاف: «ندعو كل أولئك الذين يتواجدون في سورية بدعوة من حكومتها الشرعية، وكذلك الذين هناك من دون مثل هذه الدعوة، لكنهم أعلنوا عن هدفهم بالمشاركة في المعركة ضد الإرهابيين، إلى أن يقوموا جميعهم بتنسيق أنشطتهم معا وهذا يشمل بالطبع التنسيق مع الحكومة السورية».

من جانبه وصل روحاني إلى موسكو أمس والتقى رئيس الوزراء الروسي، ديميتري مدفيديف، الذي أعرب «عن أمله في أن زيارة الرئيس الإيراني الحالية لموسكو ستكون مثمرة وتفتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين» وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

وفي تصريح له قبل مغادرته طهران أكد روحاني أن لدى بلاده وروسيا رؤية مشتركة حول محاربة الإرهاب واستقرار المنطقة كما أنهما يعارضان تغيير الحدود الجغرافية في المنطقة.