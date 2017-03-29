هجوم معاكس لداعش ضد «قسد» في محيط الطبقة

| وكالات

أعلنت المتحدثة باسم عملية «غضب الفرات» التي تشنها «قوات سورية الديمقراطية» بدعم من «التحالف الدولي» جيهان شيخ أحمد أن داعش «قام بحشد قواته ومهاجمة قواتنا في المنطقة (سد الفرات) ما أجبر وحداتنا على الرد واستئناف عملية تحرير السد من جديد».

بدورها نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء عن «مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض رامي عبد الرحمن قوله: «شن تنظيم داعش هجمات مضادة ضد قوات سورية الديمقراطية في محيط مطار الطبقة العسكري ومدينة الطبقة المجاورة التي لا تزال تحت سيطرة الجهاديين».

وبحسب عبد الرحمن، فإن التنظيم المتطرف أرسل تعزيزات عبارة عن «حوالي 900 مقاتل» من مدينة الرقة إلى جبهات القتال حولها.