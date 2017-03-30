«قسد» تقطع طريق الرقة الطبقة.. وتفتح قناة لتصريف مياه من سد الفرات

| الوطن – وكالات

تمكنت «قوات سورية الديمقراطية – قسد» أمس من «قطع الطريق الواصل بين مدينتي الرقة والثورة (الطبقة)، شمالي شرقي سورية، على تنظيم داعش الإرهابي بسيطرتها على أجزاء منه».

وأوضحت «قسد» في بيان مقتضب نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لمواقع معارضة، أن السيطرة جاءت بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم، مشيرةً إلى اقترابها من «تضييق الخناق» عليه في مدينة الطبقة الواقعة إلى الشمال الغربي من الرقة بنحو 55 كيلو متراً.

في الغضون نقل موقع قناة «المنار» اللبنانية عن «تنسيقيات المسلحين أن آليات عسكرية أميركية جديدة تصل إلى ريف الرقة الشمالي»، لافتاً إلى أن الآليات «قادمة من معبر «سيمالكا» الذي يربط بين إقليم كردستان العراق والمناطق التي تسيطر عليها «قسد» في سورية».

ونشر ناشطون أكراد أمس أكثر من فيديو يظهر فيه نجاح مهندسين بفتح قناة جانبية لتصريف المياه من خلف سد الفرات بعد إصلاحها، مؤكدين أن لا خطر على السد، ومؤكدين أن فريقاً من المختصين برفقة الهلال الأحمر العربي السوري دخل عبر مناطق سيطرة «قسد» إلى المدخل الشمالي من السد الذي تسيطر عليه هذه القوات.