الصباح: ثورات الربيع أطاحت بأمن واستقرار المنطقة العربية.. السيسي: الحل السياسي هو السبيل الوحيد … معاناة السوريين غابت عن بيان القمة العربية

| وكالات

رغم غياب سورية عن مقعدها في القمة العربية لكن أزمتها كانت القضية الأبرز على طاولتها رغم تجاهل البيان الختامي لمعاناة السوريين وتركيزه على دول الجوار السوري، إلا أن الرسالة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة تلافت الأمر حين أكد بوتين أن روسيا «ستواصل إعارة الاهتمام الخاص لاتخاذ تدابير تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وللنضال ضد التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك ولتقديم المساعدة الإنسانية للسكان وكذلك لمواصلة العملية السياسية».

من جانبه، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته في القمة، أن «الحل السياسي للأزمة السورية، هو «السبيل الوحيد القادر على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب السوري، واستعادة وحدة سورية وسلامتها الإقليمية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية والقضاء على خطر الإرهاب والمنظمات المتطرفة، وتوفير الظروف المواتية لإعادة إعمارها وبنائها من جديد»، على حين أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمته، أن «على الجامعة العربية الأخذ بزمام المبادرة لوقف نزيف الدماء»، وأوضح أنه كان حذراً من «خروج الأمور عن السيطرة منذ بدء الأحداث في سورية».

من جانبه، قال أمير دولة الكويت جابر الأحمد الصباح: إن «ثورات الربيع العربي أطاحت بأمن واستقرار المنطقة العربية».