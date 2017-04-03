تسوية أوضاع في حمص.. وعودة الخدمات لأهالي وادي بردى

| الوطن – وكالات

أكد مصدر في لجنة التسوية في حمص لـ«الوطن»: أنه بالتعاون ما بين اللجنة وعدد من الوجهاء والجهات المختصة سلم 147 مطلوباً من عدة أحياء بالمدينة ومنطقتي الرستن وتلبيسة بالريف الشمالي، وبلدة الحصن بالريف الغربي، أنفسهم وأسلحتهم للسلطات الأمنية المختصة التي قامت بدورها بتدقيق أوضاعهم وتسويتها وإخلاء سبيلهم بعد تعهدهم بعدم العودة لحمل السلاح أو المساس بأمن سورية ومواطنيها مستقبلاً.

بموازاة ذلك أعلن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم خلال احتفال جماهيري أقيم أمس في قرية دير قانون في وادي بردى أنه «بدءاً من اليوم ستعود جميع الخدمات لأهالي قرى منطقة الوادي بعد أن أعاد الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إليها وحرمتهم منها المجموعات الإرهابية التي كانت تتخذ منهم دروعا بشرية»، مشيراً إلى الروح الوطنية التي يتمتع بها أهالي وادي بردى ووقوفهم خلف جيشهم الباسل.

وأشار المحافظ وفقاً لوكالة «سانا» إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرت بفعل الإرهاب وإعادة جميع المواطنين الذين هجروا، إلى قراهم ولاسيما قرى هريرة وافرة وبسيمة وعين الفيجة، مبيناً أن المصالحات المحلية تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم في قرى ريف دمشق وستكون جميعها قريباً آمنة.