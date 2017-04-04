«قسد» ترحب بمبادرة معارضين إلحاق ميليشيا «الحر» بها!

رحبت «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بجهود ما يسمى «المبادرة الوطنية» التي أطلقها نشطاء معارضون من الكرد والعرب السوريين في 16 آذار الماضي، بهدف جمع «قسد» مع ميليشيا «الجيش الحر».

وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه قالت «قسد»: نثمن جهود نخبة من الشباب السوري الوطني التي أطلقتها من خلال نشر البنود الرئيسية للمبادرة الوطنية كما سمتها والهادفة إلى جمع «قسد» والمعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، ونعتبرها تشكل أرضية مناسبة يمكن البناء عليها عبر مناقشتها وإغنائها وتطويرها للوصول إلى البنية التي تليق بشعبنا وتقدم له أطر الحل الذي يحقق أهدافه وطموحاته الحقيقية التي خرج من أجلها».