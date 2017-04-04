قذائف الإرهاب تمطر العاصمة.. وأنباء عن اقتحام «قسد» لمدينة الطبقة … الجيش يواصل التقدم شمال حماة.. ويحاصر برزة البلد شرق دمشق

| الوطن – وكالات

في إطار عملياته المتواصلة ضد التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها، حقق الجيش العربي السوري أمس، مزيداً من التقدم في وسط البلاد وشرق العاصمة، الذي حاصر فيه حي برزة البلد بشكل كامل، على حين أمطر الإرهابيون أحياء دمشق بالقذائف، وسط أنباء عن دخول «قوات سورية الديمقراطية – قسد» إلى مدينة الطبقة بريف الرقة.

وتمكن الجيش بمؤازرة الطيران الحربي والمدفعية من استعادة السيطرة على بلدة معردس في ريف حماة الشمالي، بعد اشتباكات ضارية مع جبهة النصرة والميليشيات المتحالفة معها، كبدهم خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، بموازاة تأكيد صفحة «الإعلام الحربي المركزي» على فيسبوك سيطرة الجيش على قرية «الإسكندرية» جنوب معردس وعلى جسر معردس جنوب بلدة صوران.

وبينما أكدت ميليشيا «جيش العزة» التابعة لميليشيا «الجيش الحر» عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» مقتل مسؤول «لواء شهداء شيزر – جيش العزة» المدعو ابراهيم خالد العواد في معارك ريف حماه الشمالي، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن قوات الجيش استعادت أكثر من 90 بالمئة من المناطق التي غزاها الإرهابيون خلال 15 يوماً بريف حماة.

وفي حمص ذكر مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الجيش سيطر على نقاط جديدة ومساحات باتجاه حقل آراك النفطي شرق مدينة تدمر، وأشار إلى أن قوات الجيش والقوى الصديقة استقدمت تعزيزات عسكرية لمحيط جبل شاعر وحقل الغازي للبدء بعمل عسكري لاستعادة السيطرة على جبل شاعر وحقله النفطي.

وإلى شرق العاصمة، أفاد مصدر ميداني، في تصريح نقلته صفحات على «فيسبوك» بأن الجيش أحرز تقدماً في شارع سوق التهريب، جنوب غرب حي القابون، بعد اشتباكات عنيفة مع «النصرة»، في حين ذكر المرصد أن الطيران الحربي استهدف بـ10 غارات على الأقل مناطق تمركز «النصرة» في الحي، وبأكثر من 20 غارة أماكن تمركز الميليشيات المسلحة في حي جوبر، الذي شهد تفجير نفق للإرهابيين قرب دوار ميسلون وفق نشطاء على «فيسبوك»، وأكد المرصد، أن قوات الجيش حاصرت حي برزة البلد بشكل كامل.

في المقابل، نقلت «سانا» عن مصدر في قيادة الشرطة أن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية استهدفت حي القيمرية في دمشق القديمة بـ3 قذائف ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما أكد نشطاء على «فيسبوك» أن قذائف استهدفت أحياء المزة 86 وأبو رمانة والمالكي والعباسيين وقرب السفارة الروسية وساحة الأمويين والسيدة زينب ودمشق القديمة والزبلطاني وفي جرمانا بريف دمشق.

ومساء أمس نقلت قناة «العربية الحدث» عن مصادر لم تسمها أن «قسد» المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن «بدأت اقتحام مدينة الطبقة من جهة الغرب».