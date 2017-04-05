معارضة «منصة الرياض» تحاول لحاق ركب التحولات … دي ميستورا: حققنا تقدماً في «جنيف5».. وموغريني: جولة لن تنهي حرباً استمرت 6 سنوات

| الوطن – وكالات

أكد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حصول «تقدم» في الجولة الخامسة لمحادثات جنيف حول سورية إلا أنه اعتبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للأمن والسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن «الأمر بالغ التعقيد خاصة في ظل قضية مثل قضية سورية».

بدورها قالت موغريني: «من السذاجة أن نتخيل بأن جولة مفاوضات يمكن أن تأتي بنهاية (…) بعد 6 سنوات من الحرب»، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي لن «يمول أي أعمال بناء قبل انتهاء النزاع».

وانطلق أمس في بروكسل مؤتمر حول سورية برعاية مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، الكويت، النرويج، قطر، بريطانيا الأمم المتحدة، وبدأ بلقاء ممثلين عن المجتمع المدني في سورية على أن يعقبه اليوم لقاء يركز على «التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في سورية، خاصة لجهة المصالحة وإعادة الاعمار» وفق وكالة «آكي» الإيطالية.

في غضون ذلك وبعد مواقف أميركية وأوروبية جديدة حول سورية دعا منسق «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارض رياض حجاب إلى «اجتماع للهيئات المدنية والعسكرية المعارضة لبحث مستقبل العملية السياسية» وفقاً لقناة «العربية».