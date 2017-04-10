جبهة النصرة «الضعيفة» تطلب الانسحاب من اليرموك

كشف مصدر فلسطيني مطلع عن أن «جبهة النصرة» الإرهابية، أبلغت الدولة السورية عبر وسطاء، بجاهزيتها لتنفيذ اتفاق قديم بالانسحاب من مخيم اليرموك جنوب دمشق جرى أواخر عام 2015 التوصل إليه.

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال المصدر: إن «النصرة» أبلغت الجهات المختصة عبر وسطاء «أنها جاهزة للانسحاب»، موضحاً أن الحكومة رأت أن الانسحاب يجب أن يتم بموجب اتفاق جديد انطلاقاً من حالة الضعف التي تعاني منها «النصرة» والتي تسيطر على 20 بالمئة من وسط المخيم في حين يسيطر داعش على نصف مساحة المخيم جنوباً، وتسيطر الفصائل الفلسطينية على المنطقة الشمالية.

ونقل المصدر عن مسؤول سوري قوله: «الاتفاق القديم شيء، والآن نريد أن يسري عليهم ما نريده وهم متهافتون للانسحاب».