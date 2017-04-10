قسد تتقدم.. وأنباء عن غارة تستهدف قياديين في غوطة دمشق الشرقية … الجيش يردي 75 إرهابياً في درعا بينهم سعوديون وأردنيون

| الوطن – وكالات

أكد مصدر إعلامي في ريف حماة الشمالي لـ«الوطن» أن سلاح المدفعية في الجيش استهدف مواقع للإرهابيين ودمر ثلاثة منها على رؤوس من فيها، وذلك في الجهة الشمالية من مدينة حلفايا، كما استهدف الجيش تحركات المسلحين بمحيط بلدة معردس شمال حماة وداخل بلدة طيبة الإمام شمال غرب المحافظة، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم.

ونقلت صفحات على «فيسبوك» خبراً عن مقتل الرائد الفار معاوية نصوح، القيادي في ما يسمى «جيش إدلب الحر» في المعارك الدائرة في ريف حماة الشمالي مع عدد من عناصره.

وفي جبهة شمال شرق العاصمة، أكد نشطاء معارضون على «فيسبوك» أن القيادي في ميليشيا «اللواء الأول» في برزة المدعو «أبو وديع» تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة «وهو الآن في حالة خطرة».

في المقابل ذكر نشطاء آخرون أن غارة لسلاح الجو السوري استهدفت مبنى في زملكا بغوطة دمشق الشرقية أدت إلى إصابات كبيرة، شملت حسب التنسيقيات، بلال البويضاني وهو ابن عم قائد ميليشيا «جيش الإسلام» المدعو عصام البويضاني، وسليمان الأجوة قائد إحدى الميليشيات المسلحة، والقادة الميدانيين عمر بيرقدار وياسر محمود وعبد اللـه الخنشور الملقب بـ«شيخ القناصين».

جنوباً قال مصدر عسكري وفق ما نقلت وكالة «سانا» أن الجيش تصدى لمجموعات إرهابية هاجمت النقاط العسكرية في المنشية بمنطقة درعا البلد وقتل أكثر من 75 إرهابياً بينهم انتحاريون منهم الأردني أبو القعقاع التوحيدي، والسعودي أبو الحارث الجزراوي، ومحمد الأبازيد متزعم ما يسمى «كتيبة مجد الإسلام»، وخالد معتز المحاميد متزعم ما يسمى «لواء توحيد الجنوب».

في غضون ذلك نقلت مواقع معارضة عن الناطق باسم ميليشيا «جيش أحرار عشائر الجنوب»، أحد مكونات ما يسمى «جيش سورية الجديد»، أن عناصر من داعش حاولوا التسلل إلى سريّة التنف عند معبر التنف على المثلث الحدودي بين سورية والعراق والأردن، ولكن مقاتلي جيش «سورية الجديد» المدعوم أميركيا وأردنيا، تمكنوا من التصدي للهجوم، وقتل ثمانية عناصر وأسر عنصر آخر»، على حين نقل موقع «روسيا اليوم» عن مصادر محلية أن «قوة أميركية أردنية خاصة تدخلت في الاشتباك لدعم قوات المعارضة، بعد تمكن مسلحي داعش من محاصرة وحدة من الجيش الحر، وقالت إن نحو 20 دبابة وعربة أميركية مدرعة شاركت في صد الهجوم الداعشي».

شمالاً أكدت «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن في بيان لها تلقت «الوطن» نسخة منه، أنها تمكنت منذ صباح أمس من اقتحام قرية العباد شرق الصفصافة ومدينة الطبقة وقتل 12 إرهابياً من داعش.