روسيا وإيران: سنرد بقوة على أي عدوان

أكد «حلفاء سورية» أن ما قامت به أميركا من عدوان على سورية في مطار الشعيرات فجر الجمعة الماضي «هو تجاوز للخطوط الحمراء»، معتبرين «أنه من الآن وصاعداً سيتم الرد بقوة على أي عدوان وأي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل أي كان، وأن أميركا تعلم قدرات إيران وروسيا على الرد جيداً».

وتعليقاً على العدوان، أصدرت غرفة العمليات المشتركة للحلفاء (روسيا إيران والقوات الرديفة) بياناً نشر على صفحة «الإعلام الحربي المركزي» على «فيسبوك» أمس أكدت فيه «إن فعل أميركا هذا لن يثنينا عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، وسنتابع قتالنا إلى جانب الجيش العربي السوري والقوات المسلحة السورية والصديقة، وسنعمل معها لتحرير كل الأراضي السورية من رجس الاحتلال أياً كان».

وختم البيان بالقول: «رداً على هذا العدوان المجرم، نحن حلفاء سورية سنزيد من دعمنا للجيش العربي السوري والشعب السوري الشقيق بمختلف الطرق»، بعدما أكد أن أميركا «المتغطرسة» لم تنتظر إذناً من أحد ولم تحترم الدول المنضوية تحت قبة الأمم المتحدة.