روحاني اتصل داعماً: نقف إلى جانبكم … الرئيس الأسد: مصممون على سحق الإرهاب في كل بقعة من سورية

أكد الرئيس بشار الأسد أن الشعب والجيش في سورية مصممان على سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية.

وخلال تلقيه اتصالاً من نظيره الإيراني حسن روحاني اعتبر الرئيس الأسد أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الذي أرادته عبر هذا العدوان (على مطار الشعيرات فجر الجمعة الماضي) وهو رفع معنويات العصابات الإرهابية المدعومة من قبلها بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري.

ووفقاً لوكالة «سانا»، فإن روحاني أعرب عن إدانته الشديدة للعدوان الأميركي السافر على الأراضي السورية والذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وكل القوانين والمواثيق الدولية، مؤكداً «وقوف إيران إلى جانب الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب وفيما تقدمه من مبادرات لإيجاد حل سلمي للأزمة في سورية بما يؤدي إلى وقف سفك الدم السوري».