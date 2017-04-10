«أسبوع الآلام».. داعش يغتال المصلين في طنطا والإسكندرية.. ودمشق تدين

| وكالات

أثناء احتفالات المصريين بـ«أحد السعف» أو ما يعرف بـ«أحد الشعانين» في بداية «أسبوع الآلام» الذي يسبق عيد الفصح، وقع انفجار في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بمصر قبيل الساعة العاشرة صباحا أسفر عن سقوط 27 شهيداً و78 جريحاً، وحسب وكالة «فرانس برس»، أوقع انفجار ثان 17 شهيداً و48 جريحاً بينهم ثلاثة من الشرطة قرابة الساعة 12 ظهراً مستهدفاً الكنيسة المرقسية في مدينة الإسكندرية.

وعلى الفور تبنى تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً لما نقلت وكالة «أعماق»، التفجيرين اللذين تزامنا مع استعدادات القاهرة لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس يومي 28 و29 نيسان الجاري.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري أن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أقال اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن محافظة الغربية إثر الحادث، على حين قرر رئيسه عبد الفتاح السيسي «الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بكل محافظات الجمهورية».

وفي دمشق أدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين التفجيرين «بأشد العبارات» مؤكداً وفق «سانا»، أن المجموعات الإرهابية التي ترتكب مثل هذه الجرائم ضد الأبرياء في جمهورية مصر العربية الشقيقة هي نفس المجموعات الإرهابية التي تستهدف المواطنين في الجمهورية العربية السورية بدعم من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول الخليج وتركيا وإسرائيل.