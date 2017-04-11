عباس من موسكو: المرأة في مناطق سيطرة الإرهابيين أعيدت إلى «الجاهلية»

| وكالات

أكدت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أن دور المرأة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين أعيد إلى عصور الجاهلية.

وبدأت عباس زيارة لها إلى موسكو على رأس وفد من مجلس الشعب تلبية لدعوة رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا متفيينكو، حيث أجرت أمس مباحثات مع وفد الاتحاد النسائي في روسيا برئاسة رئيسة الاتحاد يكاترينا لاخوفا، بحضور سفير سورية في روسيا رياض حداد.

وأكدت عباس خلال اللقاء، وفق وكالة «سانا»، أن العلاقات السورية الروسية علاقات خاصة تعود إلى ما قبل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية، وقدمت خلال المباحثات شرحاً مستفيضاً عن المرأة السورية وعن دورها الكبير منذ زمن بعيد في حياة المجتمع السوري، مشيرة إلى أن دور المرأة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين أعيد إلى عصور الجاهلية حيث تباع هناك وتشترى وتجبر على الزواج، داعية إلى توحيد الجهود للانتصار على هذا الإرهاب الذي يهدد العالم بأسره.

وفي تصريحات صحفية مشتركة مع لاخوفا بعد انتهاء مباحثاتهما قالت عباس: «وقفنا عند العمل الكبير الذي قامت به المرأة السورية وخاصة خلال هذه الظروف الصعبة في مكافحة الإرهاب الظالم الذي نعانيه فهي تقاتل إلى جانب الجندي العربي السوري، وهي أم الشهيد أو أخته أو زوجته، وأثبتت جدارتها في كل المجالات».

ووجهت عباس «التحية للشعب الروسي البطل الذي وقف مع سورية في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وللجنود الروس الذين ضحوا بأرواحهم وامتزجت دماؤهم بدماء السوريين».

من جانبها لفتت لاخوفا إلى أن الاتحاد النسائي في روسيا عضو في ثلاثة اتحادات نسائية عالمية وهي المنظمة الدولية للنساء الريفيات والاتحاد الدولي للنساء والاتحاد الديمقراطي للنساء في العالم والذي أصدر مؤخراً بياناً احتجاجياً أدان فيه العدوان الأميركي الأخير على سورية.