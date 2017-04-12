ماتفيينكو مستقبلة عباس: سنواصل دعم سورية

| وكالات

جددت رئيسة مجلس الشعب، هدية عباس التأكيد على أن «الضربة الجوية الأميركية على مطار الشعيرات أكدت تورط الغرب جنباً إلى جنب مع هذا الإرهاب القاتل ضد سورية وروسيا»، وفق ما نقل عنها موقع قناة «المنار» اللبناني خلال لقائها أمس رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، في موسكو.

وأكدت ماتفيينكو أن روسيا كانت منذ اليوم الأول من أزمة سورية، تتبنى نهجاً، يكمن في عدم دعم التسوية العسكرية للأزمة السورية، مشيرة إلى أن موسكو ستواصل دعمها لإيجاد حل سياسي، وفق ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضافت: إن روسيا سوف تقوم بتعزيز التعاون مع سورية، ودعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب، وأضافت: «سنواصل بذل الجهود لدعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب، وسوف نعزز تعاوننا في مكافحة هذا الشر».

وأعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن مجلس الاتحاد يعتزم اليوم الأربعاء تبني بيان، يدين فيه العدوان الصاروخي الأميركي الأخير على قاعدة الشعيرات الجوية في سورية.