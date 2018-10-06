سان جيرمان على أبواب التاريخ ليون ضيف على الباريسي

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أربع مباريات تقام اليوم في ختام الجولة التاسعة للدوري الفرنسي وفي أهمها يسعى سان جيرمان البطل والمتصدر تسجيل الفوز التاسع على التوالي لينفرد بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية مطلع الموسم على حساب ليون ويأمل موناكو بالعودة بعد 7 جولات دون فوز عندما يستقبل رين وبدوره مرسيليا يطمح لتعويض خسارته على أرض ليل عند استضافته كان، وشهد افتتاح هذه الجولة تعادلاً بهدف لمثله بين تولوز ونيس فرفع الأول رصيده إلى 13 نقطة مقابل 11 للثاني.

كلاسيكو الزعامتين

ختام على مستوى القمة سيشهده ملعب البارك دوبرنس في العاصمة الفرنسية يجمع زعيم الكرة الفرنسية حالياً سان جيرمان مع ليون زعيم الدوري الفرنسي وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج على الرغم من الفريق الشاسع بينهما على مستوى جدول الترتيب هذا الموسم إلا أنها تبقى مواجهة كلاسيكية بين فريقين لهما وضعهما في بلاد العطور وهما يمثلانها في دوري الأبطال هذا الموسم وقد حققا نتائج جيدة حتى الآن وخاصة الأخير الذي تصدر مجموعته بأربع نقاط في حين اكتفى الأول بفوز عريض هو الأعلى حتى الآن بعد خسارة افتتاحية.

أما على صعيد الليغ آن فالأمر مختلف تماما لمصلحة الباريسي صاحب ثمانية انتصارات متتالية و24 نقطة مقابل 14نقطة فقط لليون من خلال 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين والمركز الخامس على الجدول، وكان ليون فاز في إياب الموسم الماضي 2/1 ليكون أحد ثلاثة نالوا هذا الشرف علماً أن فوزه الأخير في حديقة الأمراء يعود إلى 11 عاماً بالتمام والكمال، وما بينهما كانت الغلبة دائماً لسان جيرمان الذي خسر 6 مرات فقط أمام ضيفه بكل المسابقات مقابل 14 فوزاً لممثل العاصمة.

معاناة موناكو

في ملعب لويس الثاني يبحث فريق الإمارة موناكو عن نفسه أولاً وعن فوز ثان بعد معاناة طويلة امتدت إلى 9 مباريات لم يعرف فيها طعم النقاط الثلاث منها اثنتان بدوري الأبطال و7 بالليغ آن الذي يحتل فيه موقعاً لا يليق ببطل 2017 ووصيف الموسم الماضي (الثامن عشر)، ويلتقي اليوم مع رين الذي يتقدمه بنقطتين فقط، وبدأ موناكو الموسم بفوز قبل أن يفشل بتكراره فلم يحصد سوى ثلاثة تعادلات مقابل 4 هزائم فتوقف رصيده عند 6 نقاط والطريف أنه لم يحصد سوى نقطتين بأرضه، موناكو لم يخسر أمام رين في أربع سنوات فائتة أما فوز رين الأخير في الإماراة فيعود إلى 10 سنوات.

مرسيليا بدوره لم يحقق المأمول إلا أنه أفضل حالاً من موناكو فقد جمع 13 نقطة أنهى بها الجولة الثامنة بالمركز الخامس، ويستضيف كان الذي خسر في آخر خمس مواجهات بينهما بالليغ آن، وسبق لكان أن فاز للمرة الأخيرة عام 2015 وكانت في فيلدروم.

مباريات اليوم

– اليوم: بوردو × نانت (4.00)، مرسيليا × كان، موناكو × رين (6.00)، سان جيرمان × ليون (10.00).