العدد 3003 – 11 تشرين الأول 2018

النسخة الورقية
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تزامناً مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة يومياً لحماية كل السوريين من خطر الإصابة وللتصدي للفيروس، تم اتخاذ قرار بتعليق صدور الصحف الورقية السورية، على أن تستمر بالعمل على مواقعها الإلكترونية، وتقديم كل ما هو مفيد من أخبار للمواطن السوري أينما كان.
تحتجب “الوطن” عن الصدور بنسختها الورقية، ويواصل فريق عملها العمل على موقعها الالكتروني “الوطن أولاين”
يمكن لزوار موقع الوطن الكرام، التوجه إلى موقع الوطن أونلاين من خلال الرابط التالي
على أمل أن تعاود “الوطن” الصدور في القريب العاجل