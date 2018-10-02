علاج لالتهاب الزائدة الدودية من دون عملية جراحية

| وكالات

اكتشفت مجموعة من علماء جامعة توركو الفنلندية طريقة لعلاج التهاب الزائدة الدودية من دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

وأجرى العلماء دراسة استمرت خمس سنوات استخدموا خلالها علاج الزائدة الدودية الملتهبة عن طريق الاستئصال بعملية جراحية، أو علاجها عن طريق تناول المضادات الحيوية.

واقترح العلماء طريقة جديدة في علاج التهاب الزائدة الدودية عن طريق إدخال المضادات الحيوية التي توقف تطور الالتهاب، ما يساعد كثيراً في تحسن حالة المريض إذا لم تكن هناك تشققات فيها.

وأجرى العلماء دراسة عشوائية خضع لها 530 شخصاً أعمارهم من 18-60 سنة، تم تشخيصهم بالتهاب الزائدة الدودية الحاد من دون مضاعفات، حيث خضع 273 منهم لعملية جراحية تقليدية، أما الـ257 الآخرين فقد حقنوا بالمضادات الحيوية مدة ثلاثة أيام في الوريد، وبعدها تناولوا مضادات حيوية من نوع آخر مدة أسبوع.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مرحلة استعادة الحالة الصحية بعد العلاج للذين استخدموا المضادات الحيوية كانت أقل بـ11 يوماً مقارنة بمن خضعوا للعمليات الجراحية. وتبين النتائج التي حصل عليها العلماء أنه يمكن معالجة التهاب الزائدة الدودية بالمضادات الحيوية، مع الأخذ بالحسبان احتمال حصول أعراض جانبية تتطلب إجراء عملية جراحية فورية، كما حصل مع بعض المشتركين في العملية.