برهم صالح رئيس للعراق ويكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة

| وكالات

في أول إجراء له بعد انتخابه من البرلمان كلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح السياسي عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وانتخب البرلمان أمس مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيساً للعراق، بعد جلسته المؤجلة، التي ترأسها محمد الحلبوسي وبحضور 297 نائباً من أصل 329.

ودار التنافس بين صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، إلا أن الأخير انسحب في الجولة الثانية ففاز صالح بالرئاسة العراقية.

وقد كلف صالح بعد أدائه اليمين الدستورية عبد المهدي بتشكيل الحكومة بحضور رئيسي البرلمان والمحكمة الاتحادية.