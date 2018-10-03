طريقة جديدة للغش تستخدم لأول مرة في سورية بطلها صاحب معمل أجبان

| علي محمود سليمان

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حماة يوم أمس معملاً للأجبان في منطقة حي القصور يقوم بإضافة مادة الفورمالين الضارة بالصحة والممنوع إضافتها، كما أنه يغش بإضافة الماء الأوكسجيني والنشاء والحليب المجفف، وقد تمت إحالة صاحب المعمل على القضاء المختص بجريمة استخدام مواد ضارة بالصحة ممنوع استخدامها في صناعة الأجبان.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت مديرة المخابر المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز أن مادة الفورمالين أو الفورمالدهيد تستخدم كمادة مثبطة لتكوين الأحياء الدقيقة وهي تستخدم في الصناعات غير الغذائية ولها استخدامات في أعمال الطلاء والتحنيط وهي من المواد الكيميائية ذات السمية العالية ومع مرور الوقت تسبب أمراض السرطان في الجهاز الهضمي وتسبب تلف الكبد والكلى وتستخدم لتغطية عيوب المواد الغذائية وإطالة فترة صلاحية المواد.

ولفتت إلى أن استخدام هذه المادة في الغش ضمن سورية لم يسجل سابقاً وقد انتشرت سابقاً في الدول المحيطة كجمهورية مصر لكونها مادة رخيصة وكانت تضاف إلى الحليب والأجبان والألبان وهي من طرق الغش غير المسؤول.

وأوضحت أن استخدام هذه المادة في الغش يكون في حالات الحليب الفاسد أو المخزن بطريقة سيئة أو الحليب من حيوانات مصابة ولكيلا يظهر أنه فاسد تتم إضافة مادة الفورمالين التي تظهر الحليب وكأنه حليب سليم وطازح برائحة وطعم طبيعيين، ومن يقومون بذلك غالباً تكون لديهم كميات حليب كبيرة ولذلك نجدها غالباً في المعامل، ويمكن الكشف عنها من خلال تحليل بسيط بإضافة الماء للحليب ومن ثم إضافة مادة حمض الكبريت فإذا تشكلت حلقة بنفسجية اللون على سطح الحليب فهذا دليل أنه ملوث بمادة الفورمالين أو الفورمالدهيد.

وأشارت مديرة المخابز إلى أن هذه المادة من المواد الكيميائية الموجودة في الأسواق ولها استخدامات خاصة لا يجوز إدخالها في الصناعات الغذائية وهي تعتبر من المخالفات الجسيمة وفق قانون حماية المستهلك رقم 14، ولذلك ننصح المواطنين بعدم شراء الحليب ومشتقاته إلا من مصادر موثوقة.