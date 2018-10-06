عناصر الدورة الـ102 المسرحون يأملون في فرصة عمل

| عبير صيموعة

أكد عضو مجلس الشعب في السويداء عصام نعيم أن مطالب المسرحين من الدورة 102 ممن تم تواصلهم مع أعضاء مجلس الشعب محقة خاصة أن واقعهم المعيشي سيِّئ للغاية وتقوم أسرهم بمساعدتهم على الأمور الحياتية مؤكداً أنه جرى تسطير كتاب رسمي بأسماء بعض المسرحين وتوجيهه إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر بواقعهم والعمل على تأمين فرص عمل لهم ضمانا لحياة شريفة تليق بهم خاصة مع تجاوز معظمهم سن الثلاثين وحصول البعض منهم على شهادات جامعية مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بالمحافظة بعملية بحث وسبر للواقع الحياتي والمعيشي لكل عنصر منهم ومؤهلاته العلمية والعملية للبحث عن الطريقة الأسرع لدعمهم بمؤازرة رئاسة مجلس الوزراء.

يشار إلى أنه مضي ما يزيد على ثلاثة أشهر على تسريحهم من الخدمة الإلزامية التي امضوا فيها ما يزيد على ثماني سنوات، إذ وجد عناصر الدورة 102 المسرحون من الجيش في السويداء أنفسهم أمام المطاعم والمعامل الخاصة باحثين عن فرصة عمل مؤكدين أن ما قدموه للوطن خلال ما يزيد على ثماني سنوات إنما هو جزء بسيط من واجبهم تجاه وطن حضنهم ورعاهم وعلمهم وليس لهم فضل في ذلك ولا منة على حد قولهم حيث طالب جميع المسرحين بضرورة دعمهم وتأمين فرص عمل لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.