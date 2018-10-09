الكشف عن تفاصيل جديدة لتوريد منظومة الدفاع الجوي إلى سورية

| وكالات

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة لتسليم روسيا منظومة «إس 300» لسورية، وأشارت إلى أن روسيا قدمت إلى سورية هذه المنظومة بشكل مجاني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في رده على سؤال الصحفيين أمس بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، حول شروط تسليم «إس-300» إلى سورية: «إن هذا السؤال يجب أن يوجه لوزارة الدفاع»، مؤكداً أن التسليم قد تم.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس الأمن الروسي الذي عقد منذ أسبوع بأن عملية تسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز «إس-300» قد استكملت عملياً.

وكانت روسيا، أعلنت تسليم «إس-300» إلى سورية، يوم 24 أيلول الماضي، رداً على تحطم الطائرة الروسية «إيل-20»، بسبب هجوم لكيان الاحتلال الإسرائيلي على سورية.

ويوم الثلاثاء الماضي أبلغ وزير الدفاع الروسي بوتين وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي أن روسيا سلمت سورية 49 قطعة من معدات منظومات «إس-300» بما فيها 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

وأول أمس نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، قوله: «أفترض أن موازين القوى قد تغيرت بالفعل لصالح من يعتقدون أنه يجب ألا تكون هناك أعمال عدائية ضد سورية».

وفي تقرير نشرته أمس صحيفة «فزغلاد» الروسية نقلت عن مصدر عسكري بحسب وكالة «سبوتنيك»: إن روسيا أتمت، في أول تشرين الأول، توريد 3 بطاريات من منظومات صواريخ «إس-300بي إم» لسورية. وأفاد التقرير، بأن كل بطارية تضم 8 قواذف صواريخ، وأن سورية تسلمت مع القواذف أكثر من 100 صاروخ.

وبحسب المصدر، فإن منظومات الصواريخ التي تم تسليمها إلى سورية كانت موجودة في حوزة أحد أفواج الصواريخ المضادة للطيران التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والذي حصل مؤخراً على منظومات «إس-400 تريومف»، لافتاً إلى أن صواريخ «إس-300بي إم» خضعت للعملية التطويرية التصليحية قبل تسليمها إلى سورية.

وأكد المصدر، بأن روسيا قدمت منظومات «إس-300بي إم» إلى سورية بشكل مجاني.

ويرى مراقبون، أن تأكيد المصدر بتقديم تلك المنظومة إلى سورية «مجاناً» يأتي رداً على إدعاء قناة «إسرائيلية» في نهاية أيلول الماضي نقلاً عن مصدر وصفته بـ«المطلع» أن سورية دفعت لروسيا مبلغ مليار دولار مقابل تزويدها بمنظومة «إس 300».

وأضاف المصدر حينها: إن المبلغ المذكور أودع في المصارف الروسية قبل سنوات، عندما جرى الحديث أول مرة عن تزويد سورية بهذه المنظومات عام 2013، إلا أنه جرى تجميد الصفقة في حينه تحت ضغوط حكومة الكيان الإسرائيلية، مما حال دون تحويل المبلغ نهائياً لروسيا في ذلك الوقت، بحسب زعمه.