6 بيضات أسبوعياً تجنب الموت المبكر

| وكالات

يستطيع المرء أن يقلل من فرص موته المبكر بأكثر من طريقة، غير أن الدراسات كشفت أن هناك طريقة سهلة لإطالة العمر، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية والامتناع عن التدخين بالطبع. وهذه الطريقة السهلة هي تناول البيض، غير أن السؤال هو كم بيضة يجب أن يتناول المرء من أجل حياة أطول؟

وفقاً للخبيرتين في مجال التغذية جوليت كيلو وسارة درور، فإن تناول 6 بيضات أسبوعياً يساعد في إطالة العمر، وتحسين النظر وتقوية العضلات والعظام، تقول الخبيرتان: إن البيض يحتوي على العديد من المغذيات، فهو مهم جداً للنظر والصحة العقلية، بسبب احتوائه على فيتنامين «ب 12» وفيتامين «إي». إضافة إلى ذلك، فإن البيض يساعد في حماية العظام، كما يساعد المرضى على خفض الوزن.

وتقول خبيرتا التغذية في كتابهما: «كل أفضل وعش طويلاً: افهم احتياجات جسمك وحافظ على صحتك»: إن البيض يحتوي على كثير من المواد الغذائية ويرتبط بالصحة عموماً والوقاية من أمراض التقدم بالسن، والآثار الإيجابية للبيض خسارة الوزن والحفاظ على الذاكرة والعظام تعني أن البيض عبارة عن غذاء بروتيني رائع يجب إضافته إلى المأكولات اليومية.

وعلى الرغم من أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن الأبحاث العلمية الأخيرة كشفت أن الكوليسترول في الطعام له تأثير قليل في مستوى الكوليسترول في الدم أو خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين ومضادات التأكسد المعروف باسم «كاروتينويد» التي تتركز في صفار البيض والضرورية لصحة العين.

ويساعد بروتين البيض في تعزيز العضلات وتقويتها وهو أمر مهم للإنسان حين يتقدم به العمر.

وإلى جانب البيض يمكن تناول كميات من الخضر والفواكه يومياً، بالطبع مع ممارسة الرياضة بصورة منتظمة وبمعدل 150 دقيقة أسبوعياً.