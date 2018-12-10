رياضة

جمبازنا يتألق

الثلاثاء, 11-12-2018

أحرز اللاعب يزن سليمان المركز السابع في بطولة كأس العالم باليابان بالحركات الأرضية وحصل على 12.35 درجة وقد شارك في البطولة كل من الدول التالية: اليابان – الولايات المتحدة – كوريا الجنوبية – هونغ كونغ – كندا – ألمانيا – روسيا- أوكرانيا- بريطانيا- تايلاند- الفلبين إضافة إلى عدة دول أخرى، وبالمناسبة لاعبنا يزن يتدرب في اليابان منذ ثمانية أشهر بمنحة دراسية وتدريبية لمدة ثلاث سنوات وقد شارك في بطولة العالم الأخيرة وأحرز بالحركات الأرضية 9.40 وكان أفضل لاعب عربي مشارك، وعن الإنجاز قال رئيس اتحاد الجمباز فايز الخطيب: إن هذه النتيجة من أفضل نتائج الجمباز السوري ونأمل للبطل مزيداً من التطور والازدهار في السنين القادمة.

مقالات ذات صلة

الخميس, 13-12-2018

ملف المشاركة السورية في كأس الأمم الآسيوية (1) … خمسة نهائيات انتهت بحسرة مع المباراة الأخيرة

الخميس, 13-12-2018

في المرحلة الأخيرة لذهاب الدوري الممتاز … مباريات الفرصة الأخيرة للمتصدرين وللهاربين من الخطر

الخميس, 13-12-2018

ديربي في تورينو والبرشا في فالنسيا ودورتموند يزور بريمن … كلاسيكو إنكلترا الأحمر حاسم للريدز

الخميس, 13-12-2018

رجا: المجد سيفوز وأنا سأسجل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock