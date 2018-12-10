جمبازنا يتألق

أحرز اللاعب يزن سليمان المركز السابع في بطولة كأس العالم باليابان بالحركات الأرضية وحصل على 12.35 درجة وقد شارك في البطولة كل من الدول التالية: اليابان – الولايات المتحدة – كوريا الجنوبية – هونغ كونغ – كندا – ألمانيا – روسيا- أوكرانيا- بريطانيا- تايلاند- الفلبين إضافة إلى عدة دول أخرى، وبالمناسبة لاعبنا يزن يتدرب في اليابان منذ ثمانية أشهر بمنحة دراسية وتدريبية لمدة ثلاث سنوات وقد شارك في بطولة العالم الأخيرة وأحرز بالحركات الأرضية 9.40 وكان أفضل لاعب عربي مشارك، وعن الإنجاز قال رئيس اتحاد الجمباز فايز الخطيب: إن هذه النتيجة من أفضل نتائج الجمباز السوري ونأمل للبطل مزيداً من التطور والازدهار في السنين القادمة.