سورية

صباغ يؤكد عمق ومتانة العلاقات السورية الأندونيسية

| وكالات

الثلاثاء, 11-12-2018

أكد رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، أمس، عمق ومتانة علاقات الصداقة السورية الأندونيسية.
وعبّر صباغ خلال لقائه السفير الأندونيسي بدمشق، جوكو هاريانتو، بمناسبة قرب انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية، وفق وكالة «سانا» للأنباء، عن شكره للسفير هاريانتو على مهامه الناجحة التي قام بها رغم الحرب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وأكد رئيس مجلس الشعب عمق ومتانة علاقات الصداقة السورية الأندونيسية، معرباً عن أمله بتوطيد وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.
من جانبه أعرب السفير هاريانتو عن سعادته البالغة وهو يرى سورية تستعيد عافيتها وأمنها واستقرارها بعد سنين طويلة كان شاهداً فيها على الحرب الكونية التي تشن ضدها، متمنياً أن تعود سورية أكثر ازدهاراً وتقدماً مما كانت عليه في السابق.
ونوه السفير الأندونيسي بالعلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية ولاسيما الأمم المتحدة، لافتاً إلى ازدياد وتيرة الزيارات للوفود البرلمانية والتجارية والرياضية بين البلدين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب.

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