الأردن يقيد دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه!

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي أمس: إن الوزارة منعت استيراد الحمضيات وزيت الزيتون والبندورة والخيار من سورية، معللاً ذلك بتوفرها بشكل كبير وبأسعار جيدة في السوق الأردني.

ولفت المجالي بحسب وسائل إعلام أردنية، إلى أن القرار الجديد يأتي في إطار حظر المنتجات المحمية محلياً في الأردن، وتم تعميم هذا الأمر على المعابر الحدودية، مبيناً أن الوزارة سمحت في الوقت الحالي باستيراد العنب والتفاح والجزر من سورية، لقلة تلك المنتجات في السوق الأردنية.

وكان الأردن شدد قبل أيام إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه، بعد احتجاج مزارعي الحمضيات الأردنيين على دخول منتجات سورية بطريقة «غير مشروعة» وفقاً لمواقع المعارضة.