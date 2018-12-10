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أوتاني: التسجيل المباشر قد يطبق في التعليم المفتوح بدمشق

| فادي بك الشريف

الثلاثاء, 11-12-2018

أكدت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني أنه تم تمديد فترة التسجيل بالنسبة للطلاب القدامى حتى نهاية العام الحالي، معربة عن استغرابها أنه لم يسجل إلا نصف العدد المقبول في المفاضلة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت أوتاني إلى أنه قد يطبق التسجيل المباشر للمرة الأولى بالتعليم المفتوح في دمشق في حال لم يسجل العدد الإجمالي، وهذا ما يتوضح خلال أيام وبالتالي يصدر القرار المناسب حيال هذا الأمر.
وشددت أوتاني على ضرورة تشميل أقارب جرحى الجيش والقوات المسلحة بالحسم المخصص لذوي الشهداء والجرحى بدفع 500 ليرة فقط كرسم المادة مقارنة مع 5 آلاف ليرة.

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