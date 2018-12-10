العراق: إجراءات جديدة لتأمين الحدود مع سورية ومنع اختراقها

أكد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وفق موقع قناة «المنار» الإلكتروني، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمسك الحدود العراقية السورية وتأمينها ومنع تسلل العصابات الإرهابية والإجرامية، وأصدر مجموعة من التوجيهات والأوامر التي تساهم في تأمين الحدود ومنع اختراقها وتعزيزها بالمراقبة، والاستطلاع الجوي وتوفير احتياجات قيادة قوات حرس الحدود.

في الأثناء، كشف عضو مجلس الأنبار فرحان محمد الدليمي، أن القوات الأميركية افتتحت مقراً جديداً لها في المحافظة، مبيناً أن ذلك يتيح لتلك القوات السيطرة على الصحراء الغربية بين الأنبار ونينوى، موضحاً أن «القوات الأميركية تمركزت بصورة مفاجئة شمال نهر الفرات قرب ناحية الرمانة بقضاء القائم، باتجاه الشريط الحدودي مع سورية».