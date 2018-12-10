بري: لا أقبل انعقاد اجتماعات عربية في بيروت من دون سورية

كشفت صحيفة «الجمهورية» اللبنانية، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض انعقاد أي قمة عربية في لبنان من دون دعوة سورية إليها، متسائلاً: «كيف لا يدعو لبنان الذي يستضيف القمة العربية الاقتصادية في بيروت، سورية إلى حضورها، علماً أن لبنان وسورية تربطهما علاقات كاملة؟!».

بري شدد على موقفه بالقول: «لا أقبل انعقاد الاجتماعات من دون سورية، ولن أقبل أي اجتماع عربي آخر من دونها».

على صعيد مواز، أكد عضو مجلس الشعب رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في منشور على صفحته على موقع «فيسبوك»، أن كل من رفض دعوة سورية للقمة، لن يحلم بالمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت للتو.