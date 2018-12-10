برجك اليوم – الثلاثاء 11 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان العمل يتراجع على حساب العلاقات الاجتماعية أو الزيارات أو تجارب جديدة تعيشها، وربما تكثر من الخروج أو السهر، ما يؤثر في أمورك العملية، فنظم بين عملك وزياراتك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار استفزازات مهنية أو ضغط من رؤسائك في العمل قد يوجه لك كنقد لتصرفات خاطئة، فانتبه من أي خلاف قد يشتد بسبب عصبيتك أو إحساسك أنك مظلوم نتيجة ضغط.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران الحظوظ جيدة جداً وأبواب الحياة مفتوحة إذا بذلت جهداً لتغير حياتك ولم تخف، غامر وخذ قرارات، ولا تعتبر أن التغير مخاطرة فهو ليس كذلك إذا درست ما تفعل جيداً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تعاون مع أصدقائك وحلفائك واعتمد على من تثق في رأيه أو في محبته، فأنت تصغي بتفهم وبصبر وحنان وتحاول التعرف على مقدرات الآخرين.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تغلق أبواباً مفتوحة فقط لأنك عصبي أو عنيد ولا تصعد خلافات في عملك، فقد تواجه مزيداً من الجفاف في العلاقات أو من العرقلة في أمورك العملية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يوم للعمل بامتياز لدرجة أنك تذهب إلى عملك باكراً وتعود متأخراً وقد يرافقك شعور أنك تعمل وحدك، وهذا قد يحبطك لأن من حولك إما في إجازة وإما يتركون عبء العمل عليك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تميل إلى النقاش لوضع وجهة نظرك قيد التطبيق وأنا أشد على يديك، فتأثيرك في عائلتك كبير وكلمتك مسموعة وهم الملجأ الأمين والحضن الدافئ لكل مشاعرك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تراكم قلقك لكيلا تنفجر فجأة ولا تتخذ خطوات انسحابية مفاجئة من علاقة أو صداقة، فقد تبدو مستعجلاً عصبياً وكأنك في نفق مظلم لا تعرف أين ومتى تخرج للنور؟

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تسير الأمور العاطفية بشكل جيد مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس، وهاتفك لا يهدأ من اتصالات تتصدر قائمة اهتماماتك وكل يطلب موعداً أو لقاء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أتمنى أن تعيد بناء الثقة بينك وبين محيطك سواء أكان عملياً أو شخصياً، وانتبه من احتيال أو سرقة قد تتعرض لها فأمورك المالية ليست على ما يرام.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط إنه يوم رائع لتشعر أن كل جهد مبذول يدر عليك المال ويجلب لك المديح، فوجود القمر في برجك يعزز طاقتك ويحسن معنوياتك وتستعيد البسمة والصحبة والإشراق.