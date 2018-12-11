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اليوم افتتاح «أيام الفن التشكيلي السوري»

| الوطن

الأربعاء, 12-12-2018

برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وضمن خطة مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة لإقامة فعالية إبداعية وطنية في مجال الفنون التشكيلية، تفتتح اليوم «أيام الفن التشكيلي السوري» في الخامسة مساء في دار الأسد للثقافة والفنون.
ويتضمن الافتتاح فيلماً عن الفن التشكيلي وتكريم الفنانين إحسان عنتابي ووحيد مغاربة ونشأت الزعبي ونذير إسماعيل وعبد العزيز علون ونزار علوش.
ويقام يوم الخميس معرض من مقتنيات وزارة الثقافة في صالة الشعب في الواحدة ظهراً، ويوم السبت يقام معرض الخريف السنوي «تصوير، نحت، غرافيك» في الواحدة ظهراً في خان أسعد باشا.
أما يوم الثلاثاء المقبل فسيكون مخصصاً للمعرض السنوي «خط عربي، تصوير ضوئي، خزف» في الواحدة ظهراً في مكتبة الأسد.
وستشارك الصالات الخاصة بمعارض متنوعة طوال فترة الفعاليات، كما ستتم إقامة ندوات ثقافية في مكتبة الأسد، وتتضمن الاحتفالية أيضاً ورشاً تفاعلية ستقام في كليات ومعاهد ومراكز الفنون في المحافظات ومراكز الفنون التابعة لوزارة التربية من خلال إقامة ورشات للأطفال وتنشيط المدارس، على أن تستمر الفعالية حتى 20 من الشهر الجاري.

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