برجك اليوم – الأربعاء 12 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تعارفٌ وأناس متفائلون ومرحون وضجة وحركة ذات نتائج إيجابية، فالفرص ذهبية لإعادة الهيكلة وإعادة التخطيط والتعديل واليوم للقاءات العابرة والسريعة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار ربما تفرض عليك تدخلات أو أوامر وقد تشعر أنك مقيد الحركة، فمرر يومك من دون عصبية ولا تدخل في مشكلات لا تحتاجها، واحذر التهور والتسرع المعروفين عنك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تطرأ اليوم مشكلة بحاجة لحل سريع تحتاج لحلها لكامل طاقاتك ومقدراتك، فاليوم جيد وتملك فيه السيطرة على أعمالك وتحاول إنجاز الأعمال المؤجلة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يوم سيحتاج إلى مضاعفة جهودك وإلى مد يد المحبة للمحيط من أصدقاء إلى أسرة، وستجد الأمور أصبحت أفضل فلا تتردد في طلب المعونة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تصبح محتاجاً لليونتك ولدبلوماسيتك وقد يضايقك بعض محاولات الإساءة إلى سمعتك، فكن منتبهاً لأسرارك ولا تقلها لمن لا تثق لأنك قد تعاني ظلماً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت تضيع وقتك في المجاملات أكثر من العمل ولا تظن أن أحدا سيساعدك من دون أن تطلب، فالعمل كثير اليوم وحالتك النفسية لا تساعدك على إنجازه كما تريد بالسرعة المطلوبة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تستعيد نشاطك وتوضح وجهات نظرك للآخرين وتشعر أن المحيط متعاطف ومتفهم، فاليوم لتثبت لنفسك وللمسؤولين عن عملك أنك الأفضل وأنك شخص يعتمد عليه ومدعاة للثقة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني إذا أردت نصيحتي فلا تدخل في صدامات بل اقنع من حولك بالأمور المحسوسة، فأنت تميل إلى فرض آرائك والتحكم بشريكك العاطفي وتحاول إملاء الآراء على من حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الأمور سعيدة والمحبة والتعاضد يحيطان بك والأهم أن عائلتك ومن تحب في صفك، فأنت سعيد للأخبار والمقابلات والانتعاش في علاقاتك الشخصية والعائلية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يوم تفكر فيه بإصلاحات أو بديكور أو بتغير عقار أو بسيارة لأنك تنفق أكثر مما هو متوقع، فقد يقل دخلك وتكثر احتياجاتك أو مصاريفك فتعلم الادخار.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تفرحك كلمات المدح والإعجاب وتشعر أن هالة من نور على وجهك وكأن الكاميرا مسلطة على قامتك ووجهك، ولا أظن أن هذا اليوم سيمر بشكل اعتيادي.