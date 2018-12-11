عرّاب «النصرة» و«داعش» برنار ليفي يحذر من «السترات السوداء» في بلاده!

في تصريح غير مفاجئ، أعرب الداعم الأول لفوضى ما يسمى «الربيع العربي» برنار ليفي، عن حزنه لما يجري في بلاده فرنسا، مشيراً إلى ضرورة الانتباه إلى «المندسين» الموجودين بين محتجي «السترات الصفراء»! وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» تباكى ليفي، على سقوط ضحايا ووقوع أضرار مادية ببعض المعالم الشهيرة في باريس من جراء الاحتجاجات، ودعا أصحاب «السترات الصفراء» إلى أن يكونوا مستعدين لمساعدة الشرطة الفرنسية خلال الاحتجاجات وذلك «للقبض على ذوي السترات السوداء المندسين بينهم»! وفي مقالة نشرها في صحيفة «لوبوان»، قال ليفي: «ليس هناك شك في أن اللصوص من اليمين المتطرف واليسار المتطرف سيظهرون مرة أخرى بتخريبهم وإرهابهم»، مطالباً «السترات الصفراء» أن تعلن عن توقف الاحتجاجات بشكل مؤقت وذلك لتعيد تنظيم صفوفها وتبعد المتطرفين.

أصحاب «السترات الصفراء»، الذين لا يبدو أنهم ينوون الاستماع إلا لمطالب الشعب الفرنسي، أعلنوا عزمهم الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر، ودعت إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت القادم في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 تشرين الثاني.