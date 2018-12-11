بقيمة 2.4 مليار ليرة شهرياً من «التسليف الشعبي» … 5 آلاف موظف يحصلون على قروض دخل محدود

كشف مصدر مسؤول في مصرف التسليف الشعبي أن 5 آلاف قرض هو متوسط منح قروض الدخل المحدود لدى المصرف شهرياً، وبقيمة تجاوزت 2.4 مليار ليرة خلال العام الحالي.

وفي تصـريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى أن المصرف منح 133 ألف قرض منذ استئناف منح قروض الدخل المحدود في بداية العام 2016 حتى الآن بقيمة نحو 53.5 مليار ليرة.

وأوضح أن اللاذقية تأتي بالمقام الأول بالقروض تليها طرطوس ثم حمص وبعدها دمشق، مؤكداً أن هناك تسهيلات في منحها فتتم معالجة الطلب وتنفيذ عملية منح القرض خلال 3 أيام في حال كانت الثبوتيات المطلوبة متوافرة لدى صاحب الطلب.

وفيما يتعلق بالكفالات بين المدير أن المصرف مازال يطلب كفلاء اثنين لارتفاع المخاطرة في حال الاكتفاء بكفيل، وأن تحقيق هذا الشرط متاح لكون معظم طالبي قروض الدخل المحدود هم من العاملين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك مقترحات من المركزي برفع سقف قرض الدخل المحدود.