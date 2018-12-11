توقعات بدمج بعض الشركات ونقل 4 مديريات من «الإسكان» إلى «الإدارة المحلية»

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يقضي بنقل 4 مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية، علماً أن الوزارتين شهدتا عدداً من الاجتماعات في الأسابيع الماضية حول هذا الموضوع.

والمديريات المنقولة بحسب نص القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه هي: مديرية التخطيط العمراني، وتنفيذ التخطيط، والطبوغرافيا، وأخيراً مديرية التنمية العمرانية، على أن تتولى «الإدارة المحلية» المهام والاختصاصات الواردة بالأنظمة والقوانين وتعديلاتها.

وتضمن القرار نقل العاملين الدائمين في وزارة الإسكان القائمين على رأس عملهم في تلك المديريات إلى ملاك «الإدارة المحلية»، وتجري تسميتهم لوظائفهم فيها بقرار من الوزير.

وتوقعت مصادر مسؤولة في «الإسكان» صدور قرارات تقضي بدمج بعض الشركات الإنشائية والمديريات المركزية وتعديل مهام بعض معاوني الوزير لتضم الوزارة خمسة معاونين. وأجرى الوزير سهيل عبد اللطيف تغييرات طالت مديريات، وألغى مديريتي المباني الحكومية والبحث العلمي.