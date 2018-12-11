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الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري أرمينيا وفنزويلا لدى سورية

| وكالات

الأربعاء, 12-12-2018

تقبل الرئيس بشار الأسد أمس أوراق اعتماد، تيكران كيفوركيان، سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية أرمينيا، وخوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، سفيراً لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجمهورية العربية السورية.
الرئيس الأسد استقبل السفيرين كلاً على حدة، وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد حسبما أوردت وكالة «سانا» الرسمية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

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